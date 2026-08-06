В каком бургере больше всего белка: исследование от Роскачества

Этот прием пищи точно впишется в дневную норму. фото: picture alliance/Getty ImagesПока продукты с повышенным содержанием протеина захватывают прилавки, многие все равно не отказывают себе в фастфуде, который порой так и манит румяными булочками и сочной котлетой.
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