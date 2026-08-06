MAXIM Online
ГлавнаяЧтивоЮморНавыкиСпортВидеоВ курсеСтиль
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MAXIM Online

972 подписчика

В каком бургере больше всего белка: исследование от Роскачества

В каком бургере больше всего белка: исследование от Роскачества

Этот прием пищи точно впишется в дневную норму. фото: picture alliance/Getty ImagesПока продукты с повышенным содержанием протеина захватывают прилавки, многие все равно не отказывают себе в фастфуде, который порой так и манит румяными булочками и сочной котлетой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии