Депутат Немкин: : мошенники все чаще подделывают QR-коды для оплаты

Мошенничество через QR-коды становится все более распространенным. Как отметил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, злоумышленники активно используют поддельные QR-коды для кражи данных и денег.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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