В симуляторе дальнобойщика American Truck Simulator наконец-то можно будет сесть за рул...

В симуляторе дальнобойщика American Truck Simulator наконец-то можно будет сесть за руль легковушкиПочти месяц назад разработчики American Truck Simulator из студии SCS Software опубликовали короткий тизер с ревом мотора, который вызвал волну обсуждений и догадок среди фанатов проекта.