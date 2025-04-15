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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В симуляторе дальнобойщика American Truck Simulator наконец-то можно будет сесть за рул...

В симуляторе дальнобойщика American Truck Simulator наконец-то можно будет сесть за рул...

В симуляторе дальнобойщика American Truck Simulator наконец-то можно будет сесть за руль легковушкиПочти месяц назад разработчики American Truck Simulator из студии SCS Software опубликовали короткий тизер с ревом мотора, который вызвал волну обсуждений и догадок среди фанатов проекта.

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