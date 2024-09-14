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Хэйли Бибер впервые сфотографировали после родов

Хэйли Бибер впервые сфотографировали после родов

Хэйли Бибер впервые после родов появилась на публике Звезда оторвалась от материнских дел, чтобы поужинать в одном из итальянских ресторанов Лос-Анджелеса с лучшими подругами, в числе которых оказалась и Кайли Дженнер.

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