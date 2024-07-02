Советник Харрази: между Ираном и РФ нет препятствий для сделок по вооружениям

Между Ираном и Россией нет препятствий для сделок по линии военно-торгового сотрудничества. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана и глава стратегического совета страны по международным отношениям Камаль Харрази в интервью газете Financial Times.
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