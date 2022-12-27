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«МЮ» выиграл 4 матча подряд. У команды тен Хага 1 поражение за последние 14 игр

«МЮ» выиграл 4 матча подряд. У команды тен Хага 1 поражение за последние 14 игр

«Манчестер Юнайтед» продлил серию побед, разгромив «Ноттингем Форест» (3:0) в АПЛ. Команда Эрика тен Хага ранее обыграла «Астон Виллу» (4:2) и «Бернли» (2:0) в Кубке английской лиги, а также одолела «Фулхэм» (2:1) в чемпионате.

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