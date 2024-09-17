Сотрудники полиции Ярославской области и общественники приняли участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

В Ярославской области прошли полуфинальные этапы Всероссийского конкурса «Большая перемена», участниками которых стали ребята 8-10 классов и студенты среднего профессионального образования из разных регионов страны.
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