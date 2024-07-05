Демар Дерозан снялся в клипе Кендрика Ламара «Not Like Us»

Звездный игрок НБА получил небольшую роль в видео известного рэпера Кендрика Ламара «Not Like Us». 34-летний Дерозан, который последние сезоны провел в «Чикаго», на данный момент имеет статус свободного агента.
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