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Основатель «Магнита» Галицкий выбыл из рейтинга богатейших людей Bloomberg

Основатель «Магнита» Галицкий выбыл из рейтинга богатейших людей Bloomberg

Основатель сети магазинов «Магнит» и футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий выбыл из составляемого американским информагентством Bloomberg рейтинга 500 богатейших людей планеты — «Индекс миллиардеров» или Bloomberg Billionaires Index.

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