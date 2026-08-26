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Газета.ру

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Продажи дизельных автомобилей с пробегом в России выросли на 33%

Продажи дизельных автомобилей с пробегом в России выросли на 33%

Согласно данным аналитического исследования, проведенного платформой «Авто.ру», в августе текущего года на вторичном рынке России значительно вырос потребительский интерес к автомобилям с дизельными двигателями, сообщает ТАСС.

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