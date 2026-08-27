Врач Валькова назвала продукты для поддержки организма при стрессе

Фрукты, овощи и орехи могут поддерживать нервную систему и быть частью рациона для профилактики некоторых состояний, связанных со стрессом, рассказала ИА PrimaMedia врач-гастроэнтеролог Екатерина Валькова.
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