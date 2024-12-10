Федорищев отчитался перед Мишустиным о сохранении ОКН в Самарской области

САМАРА, 10 декабря, ФедералПресс. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев выступил с докладом о сохранении объектов культурного наследия в регионе на стратсессии под председательством Михаила Мишустина.
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