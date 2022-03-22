Мэр Нью-Йорка – о мандате на обязательную вакцинацию: «Баскетбол должен подождать, мы руководствуемся логикой»

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил, что не отменит в ближайшее время постановление, которое запрещает защитнику «Бруклина» Кайри Ирвингу играть в домашних матчах команды.

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