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Мировое обозрение

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Ключевая ставка больше не будет расти, заявил глава ВТБ Костин

Ключевая ставка больше не будет расти, заявил глава ВТБ Костин

Глава ВТБ Андрей Костин фактически объявил о завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики в России.

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