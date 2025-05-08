Медведев и Мишустин поздравили Туркмению с 80-летием Победы в ВОВ

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев и премьер Михаил Мишустин направили поздравления президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув значимость братских уз для стратегического партнёрства.
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