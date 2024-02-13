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Царьград

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В Подмосковье помощник машиниста избил подростков, приняв их за зацеперов

В Подмосковье помощник машиниста избил подростков, приняв их за зацеперов

Железнодорожник посчитал, что подростки разбили стекло и сорвали стоп-кран.В Подмосковье помощник машиниста избил подростков, приняв их за зацеперов, он посчитал, что они ездили на вагоне, разбили стекло и сорвали стоп-кран.

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