Железнодорожник посчитал, что подростки разбили стекло и сорвали стоп-кран.В Подмосковье помощник машиниста избил подростков, приняв их за зацеперов, он посчитал, что они ездили на вагоне, разбили стекло и сорвали стоп-кран.