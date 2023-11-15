Тренер Олег Романцев рассказал, как "полудикий" Алтай загадили и замучили туристы

Бывший наставник "Спартака" в большом интервью поделился воспоминаниями о жизни на Алтае Многократный чемпион страны, бывший тренер московского "Спартака" и сборной России по футболу Олег Романцев дал большое интервью изданию Sports.
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