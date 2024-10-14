Хоккеист убил свою мать за то, что она запрещала ему пить алкоголь в Подмосковье

Фото: mail.kz В Подмосковье произошла трагедия, связанная с молодым хоккеистом. Новости дня за сегодня сообщают о том, что 21-летний Степан, имеющий опыт игры за молодёжный состав мытищинского «Атланта», стал виновником ужасного преступления.