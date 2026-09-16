Укро-боевик и военкор: «Зимой нам грозит прорыв фронта силами сотен тысяч русских БПЛА»

Предстоящая зима будет очень тяжелой не только для украинского тыла, но и фронта. Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский военный пропагандист, ныне командир подразделения БПЛА в бригаде «Хартия» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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