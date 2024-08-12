Экс-разведчик Риттер: ФБР в течение нескольких лет следило за моей деятельностью

Агенты Федерального бюро расследований США (ФБР) следили за его деятельностью в течение нескольких лет, заявил бывший американский разведчик и экс-главный инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии