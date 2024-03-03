Столтенберг кинулся на русский военный каток и получил от своих же. Генсека требуют убрать, пока не случилась беда с F-16

НАТО создан в 1949 году, а когда были Корея и тем более Вьетнам, автор, не знаете?

Natalija Osminina

США от Европы абстрагировались, и отвечать за суицидные выходки европейских педиков, которых Лондон толкает под танки- не намерены. Но Европа, похоже, напрашивается. И пока по ней не прилетит, хотя бы по военному аэродрому, заводику или базе, и желательно раза 3 как минимум-- просветление не наступит. И понимание, кто теперь в европейском доме хозяин- не придет. Котят надо тыкать мордочкой в молоко, чтобы знали, кто кормил этих нищебродов.