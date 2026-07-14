Мишустин призвал развивать скоростную дорожную сеть России

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой "Автодора" Вячеславом Петушенко подчеркнул важность продолжения работы над развитием скоростной дорожной сети России для повышения промышленного роста и улучшения качества жизни граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии