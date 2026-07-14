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Царьград

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Мишустин призвал развивать скоростную дорожную сеть России

Мишустин призвал развивать скоростную дорожную сеть России

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с главой "Автодора" Вячеславом Петушенко подчеркнул важность продолжения работы над развитием скоростной дорожной сети России для повышения промышленного роста и улучшения качества жизни граждан.

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