Минфин РФ представил параметры прогрессивного НДФЛ: налоги возрастут до 22%

При этом новая система предполагает исключения. Министерство финансов России выступило с предложением ввести четырехступенчатую прогрессия по НДФЛ с увеличением ставки с 13% до 22% и варьироваться ставка будет от доходов, пишут «Ведомости».
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