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Рубль продолжает дешеветь на фоне угроз новых санкций США

Рубль продолжает дешеветь на фоне угроз новых санкций США

Российская валюта начала среду снижением после резкого ослабления накануне. Давление на рубль оказывают новые угрозы санкций США, сокращение физических объёмов экспорта и рост потребности в импорте топлива.

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