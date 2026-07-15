Рубль продолжает дешеветь на фоне угроз новых санкций США

Российская валюта начала среду снижением после резкого ослабления накануне. Давление на рубль оказывают новые угрозы санкций США, сокращение физических объёмов экспорта и рост потребности в импорте топлива.
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