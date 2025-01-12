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Зеленский нацелился на выборы: США могут выбрать нового кандидата для Украины

Зеленский нацелился на выборы: США могут выбрать нового кандидата для Украины

Яков Кедми заявил, что Украина планирует начать мирные переговоры с легитимной властью. Владимир Зеленский готов участвовать в выборах, если Валерий Залужный не выдвинет свою кандидатуру.

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Комментарии
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Eduard
Зеленский держится на штыках Америки,он иуда и предатель.Пускай катится к черту!
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