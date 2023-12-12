Волосы длиною в жизнь — Красавицы Викторианской эпохи, которые никогда не стриглись

Длинные волосы всегда считались достоинством и гордостью девушек. Но во время Викторианской эпохи модницы настолько увлекались отращиванием роскошной косы, что никогда не обращались к услугам парикмахера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии