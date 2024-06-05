Экс-летчик оказался предателем: собирал информацию об аэродромах, хотел бежать

Сотрудники ФСБ арестовали бывшего военного летчика, завербованного СБУ для сбора информации. По данным Telegram-канала Mash, пенсионер 61 года был задержан за сбор данных об аэропортах в Московской и Калужской областях.
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