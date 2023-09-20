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Агапова проведет боя с Де Ла Росой 7 октября

Мария Агапова (10-4) возвращается в октагон UFC 7 октября. Она будет драться против Монтаны Де Ла Росы (12-8-1) на турнире UFC Vegas 80.

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