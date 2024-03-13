Посольство РФ: Австрия не представила доказательств вины высылаемых дипломатов

В посольстве Российской Федерации в Австрии заявили, что Вена не предоставила доказательств каких-либо нарушений со стороны высылаемых российских дипломатов, ответственность за деградацию двусторонних отношений ложится на австрийскую сторону.
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