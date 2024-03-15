Одобрено парламентом: новый вид социального отпуска

Предоставление нового вида социальных отпусков, законодательные меры по борьбе с эксплуатацией детского труда и более гибкий график работы для матерей с маленькими детьми – эти преимущества предусмотрены в законопроекте, принятом в двух чтениях голосами 61 депутата.