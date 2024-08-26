В Курской области 26 августа военные сбили три беспилотника

<p style="text-align:justify"><strong>Этой ночью в нашем регионе работала система ПВО. Военным удалось отразить очередную террористическую атаку киевского режима – всего на территории РФ они уничтожили и перехватили двадцать украинских БПЛА самолетного типа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)