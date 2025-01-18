Московский кредитный банк повторно снизил ставки по ряду вкладов

Московский кредитный банк (МКБ) уже во второй раз снизил ставки по нескольким вкладам после декабрьского заседания Банка России, на котором регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.
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