В ЯНАО две многодетные семьи добились через суд возвращения в очередь на жилье

По требованию прокуратуры Нового Уренгоя суд восстановил в очереди на жилье две многодетные семьи. Как сообщили в пресс-службе ведомства, их исключили из списка нуждающихся из-за повторного учета имущества, что противоречило закону.
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