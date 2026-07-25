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Царьград

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Россия должна спасти доллар: Зачем Путина приглашают на саммит G20

Россия должна спасти доллар: Зачем Путина приглашают на саммит G20

Издание The New York Times сообщает: администрация Дональда Трампа, по данным журналистов, всерьёз обеспокоена – чрезмерное использование санкционного оружия против России может ускорить глобальный отказ от доллара в международной торговле.

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