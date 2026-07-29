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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колосков о желании Инфантино продать часть прав на ЧМ: «Футболом торговать нельзя. Это превращается в кормушку для одного человека. Даже великие Авеланж и Блаттер не могли себе такого позволить»

Вячеслав Колосков осудил желание главы ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира частным инвесторам.

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