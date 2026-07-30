Ямпольская: Россия сможет обойтись без сотрудничества с США в сфере науки

Москва, 30 июля. Международное сотрудничество в сфере науки важно, однако если американские власти отправляют российские университеты в черные списки, то Россия сможет без него обойтись, сказала советник президента РФ Елена Ямпольская, отвечая на вопрос aif.
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