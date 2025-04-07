Эксперт: россияне просят за работу на стройке на 20% больше, чем иностранцы

Нехватка кадров в строительной отрасли может вырасти в четыре раза, уже сейчас девелоперы и эксперты из сферы строительства видят серьезный дефицит квалифицированных специалистов — как среди рабочих, так и среди инженеров, проектировщиков и других.
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