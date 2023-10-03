У железной дороги в Тверской области нашли мужчину с ампутированными ногами

В Тверской области 2 октября у железной дороги нашли мужчину с ампутированными ногами. Как сообщает пресс-служба Тверского ЛО МВД России на транспорте, в ведомство в 16:00 поступило сообщение от дежурного по станции Ржев Белорусский.
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