Наглый приезжий решил отжать нижнюю полку в поезде: родня наблюдала за всем этим со стороны

Алексей Леонтьев

Вы когда- нибудь наблюдали, как с верхней полки плацкартного вагона падает человек? Я тоже не видел. Но мне рассказывали. Пересказываю вкратце. После того как попадали руки и ноги, глухо шмякнулось туловище, даже не разбудив того, кто храпом своим заглушал грохот сцепленных вагонов и паровозные гудки, дошла очередь и до головы. Падала она громко. Своим громким падением, потрясшим даже столик на котором стояли стаканы в подстаканниках. Они отчаянно зазвенели, а голова, подобно мячу, отлетела от пола, и с затухающими колебаниями стала стукаться о его поверхность снова и снова… Мы отлетали всё лето с редкими выходными, и с окончанием летней навигации нам дали последние 24 дня отпуска. Едва успев отоспаться, как мне уже надо было ехать по турпутёвке от Спутника. Сначала мы ехали в Венгрию на поезде, а потом на автобусе в Югославию. Путёвка была сделана подругой моей жены. Я уже знал, что значит упасть с верхней полки и чтобы уменьшить вероятность того падения и просто побыть дома на сутки больше, принял решение до Москвы лететь, а уж потом ехать на поезде. Кроме того, подруга моей жены ещё дала мне какие-то документы на всю группу. В аэропорту Архангельска я встретил нефтяника Лёню из Украинского города Ровно, который добывал чёрное золото для СССР в районе Нарьян-Мара. Мы с ходу понравились друг другу, даже потому, что он не захотел трястись в поезде, а немного лететь. Хоть до Москвы. По прилёту в Москву мы запаслись необходимым для достойного приёма иностранных гостей и нескучного