Проекту ОрелТаймс «Стена памяти» исполнилось три года

В 2020 году в Орле открылась уникальная мемориальная «Стена памяти». На ней 1000 фотографий орловских фронтовиков объединены в единый коллаж, который напоминает о памятном фото 1943 года, когда наши вошли в Орёл и освободили его от оккупации.