Канада отвергла предложение Трампа стать 51-м штатом США

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в Вашингтоне заявила об отказе обсуждать присоединение Канады к США, отвергнув предложение Трампа о налоговых льготах в обмен на статус 51-го штата, подчеркнув независимость своей страны.
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