За прошедшую неделю, с 12 по 18 октября, жертвами дистанционных мошенников стали 30 жителей Крыма, а общая сумма причинённого ущерба превысила 23,2 миллиона рублей.
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