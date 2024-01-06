Ничему не учатся: около мэрии опять образовался каток – ранее за травму там женщина отсудила 500 тысяч

В Новосибирске прокуратура проверяет жалобу в соцсетях на гололедицу около выхода из метро. Накануне новосибирцы показали в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте», как убирается центр города, в частности площадь Ленина.
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