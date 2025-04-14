Сила в правде
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Сила в правде

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Каждый использует удар по Сумам в своих целях, зная кто виноват: послесловие

Каждый использует удар по Сумам в своих целях, зная кто виноват: послесловие

После ударов по Сумам пошли ожидаемые «круги по воде» - реакция. «Просроченный президент» Владимир Зеленский тут же призвал международное сообщество, а оно у него исключительно одно - США и ЕС – к «жёсткой реакции».

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