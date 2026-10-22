Власти Адыгеи увеличили единовременные выплаты военнослужащим до 3,5 млн рублей. 19 октября были пресечены мошеннические схемы, направленные против военных, задержаны 13 человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Не сажать же за э...
- Не сажать же за э...
- ВТ Не сажать же за э...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым