В Петербурге прошел финал конкурса среди жен участников СВО

Его приурочили ко Дню семьи, любви и верности Финал Межрегионального конкурса семьи, любви и верности среди жен участников специальной военной операции прошел в Московском районе, сообщает «Телеканал Санкт-Петербург».
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