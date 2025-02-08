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Константинов заявил, что имущество украинских олигархов национализируют в Крыму

Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с изданием РИА Новости заявил о намерении Республики Крым составить список объектов для национализации, принадлежащих украинским олигархам и лицам, враждебно настроенным к России.

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