Константинов заявил, что имущество украинских олигархов национализируют в Крыму

Новости внутренней и внешней политики в России

Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с изданием РИА Новости заявил о намерении Республики Крым составить список объектов для национализации, принадлежащих украинским олигархам и лицам, враждебно настроенным к России.