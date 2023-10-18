Чубайс в Израиле раздает гуманитарку на «освоенные» в России деньги

Валерий Пашнин

Наш народ никогда не относился к Чубайсу положительно. Только у меня к Автору и Удальцову тоже вопросы и просьбы. Почему вы молчали и не подавали голоса в отношении Чубайса в 90-х годах? Начали своё расследование так занимайтесь этим делом, но не шумите так бестолково. Или опять начали зарабатывать себе какие то очки перед выборами в 2024 году? Не надо нам говорить, особенно сейчас в такое тяжёлое время для страны, что народ из-за Чубайса до сих пор не может объединится. Это откровенное враньё. И особенно не надо трогать и дергать наших ребят, которые сейчас на фронте, рискуя своими жизнями, защищают нашу страну Россию. У них сейчас и без вашего упоминания о всяких идиотах заботы совсем другие. А вы уподобляетесь сейчас, да и в какой то мере похожи на пятую колонну, а может некоторые ваши члены и являются скрытой пятой колонной. Потому что по статье явно видно под кого вы снова начали копать и рыть яму. Но насчёт этого у нас есть пословица, уверен, знаете сами какая.