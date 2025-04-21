Атакой на ФРС Трамп обвалил курс доллара до самого низкого уровня за год

Bloomberg пишет, что курс доллара упал до самого низкого уровня с января 2024 года, а фьючерсы на американские фондовые индексы упали после того, как критика Дональда Трампа в адрес ФРС вызвала обеспокоенность ее независимостью.
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