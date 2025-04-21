Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Чисто деревенская рожа!Бартоло: Знак бед...
  • Eduard
    Рыжое чучело!Бартоло: Знак бед...
  • Misha Glusch
    все у них с мягкостью земли связаноБританский аналит...

Атакой на ФРС Трамп обвалил курс доллара до самого низкого уровня за год

Атакой на ФРС Трамп обвалил курс доллара до самого низкого уровня за год

Bloomberg пишет, что курс доллара упал до самого низкого уровня с января 2024 года, а фьючерсы на американские фондовые индексы упали после того, как критика Дональда Трампа в адрес ФРС вызвала обеспокоенность ее независимостью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх