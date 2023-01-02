Эрик Карлссон набрал очки в 13-м матче подряд и установил новый рекорд «Сан-Хосе»

Эрик Карлссон установил новый рекорд «Сан-Хосе» по очкам. 32-летний швед отдал две результативных передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:2).
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